A che ora Lecce-Torino oggi in tv | Serie A | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023): al Via del Mare in palio punti pesanti, in ottica salvezza, nel decimo turno dellaA 2023-2024. I salentini di mister D’Aversa, rivelazione dell’inizio del campionato, come testimoniano i 13 punti fin qui raccolti, attendono i granata di Juric, che non hanno certamente avuto un avvio brillante di torneo, complici anche i tanti infortuni nel reparto arretrato, e sono a soli 9 punti in classifica. Intensità, organizzazione e coraggio: questi gli ingredienti che potrebbero fare la differenza in un testa a testa che si preannuncia di non facile lettura. ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv edi, match valido ...