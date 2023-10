63 | 1 per cento Caso-Giambruno | ecco i veri numeri | il sondaggio che zittisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) A sette giorni dall'annuncio della separazione da Andrea, Giorgia Meloni smentisce i gufi all'opposizione. La polemica che ha visto protagonista l'ex compagno non scalfisce il gradimento del premier. Anzi. La Supermedia realizzata da YouTrend conferma il primo posto di Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni ottiene un 28,9 per, mentre il Pd ormai non varca neppure la soglia psicologica del 20 per. I dem guidati da Elly Schlein si fermano al 19,7. In calo anche il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte e grillini si attestano al 16,2 perperdendo lo 0,1. Bene invece Lega e Forza Italia: il partito del vicepremier Matteo Salvini si trova poco sotto la doppia cifra, stabile al 9,5. Buone notizie anche per Forza Italia. Gli azzurri guadagnano lo 0,1 e si portano al 7,1 per. ...