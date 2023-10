Leggi su iltempo

(Di sabato 28 ottobre 2023) L'ex deputato ucraino Oleg, unche secondo alcune fonti Mosca avrebbe arruolato per guidare un governo fantoccio a Kievl'russa del 24 febbraio del 2022, è stato ferito da alcuni colpi di pistola in un attentato. Una gola profonda dell'agenzia di intelligence ucraina (Sbu) ha fatto sapere che la sparatoria è stata un'operazione speciale condotta dall'agenzia: “è un obiettivo assolutamente legale. Era da tempo nella lista dei traditori che devono rispondere dei loro crimini. Non era solo un fan del 'mondo', ma piuttosto una persona che è venuta con i carri armati russi per catturare Kiev”. L'attacco è avvenuto a Yalta, in Crimea, che la Russia ha annesso dall'Ucraina nel 2014. "Intorno a mezzanotte gli hanno sparato due volte ...