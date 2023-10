Waco | recensione della serie Paramount+ con Michael Shannon

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La, del 2018. Creata da: John Erick Dowdle, Drew Dowdle. Cast:, Melissa Benoist, Taylor Kitsch Genere: Drammatico, Storico. Durata: 50 minuti/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: A causa dell’incompetenza delle forze dell’ordine, il tentativo di arresto del carismatico David Koresh, leader religioso di una piccola setta apocalittica texana, si trasforma in un assedio di 51 giorni. Il negoziatore Gary Noesner cerca in ogni modo di scongiurare un bagno di sangue. Di norma, lo chiamiamo “effetto farfalla”: come ben noto, infatti, anche dalle azioni più piccole e insignificanti, come un piccolo battito di ali, possono derivare conseguenze di portata immensa. Pochi episodistoria recente riflettono così bene questo ...