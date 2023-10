Vietati i fischietti anti-Lukaku | gli ultras dell’Inter protestano | “amputate le dita” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 ottobre 2023) I tifosisi erano preparati con largocipo alla partita di domenica contro la Roma. Un big match, sicuramente, ma la reale motivazione dietro il grande hype intorno alla gara riguarda la presenza di un calciatore in particolare: Romelu. Il comportamento del bomber belga, che in estate ha ‘tradito’ la fiducia dei tifosi e, ha trattato (attraverso il procuratore) con Milan e Juventus, ha smesso di rispondere a compagni e dirigenti, salvo poi provare a riallacciare i rapporti, ha profondamente deluso l’ambiente. E i tifosi se la sono legata al dito. In vista del suo ritorno a San Siro da avversario, la Curva Nord aveva preparato 30.000per dare un ‘bentornato’ sonoro, alquanto fastidioso, all’attaccante della Roma. Ma questo non succederà. I ...