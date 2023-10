VIDEO | MLW Fusion 26 10 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 27 ottobre 2023) MLWé Tornato: lo storico TV/Webshow della federazione di Court Bauer torna su Youtube; in questo episodio, Difesa titolata targata CMLL per Rocky Romero: Jesus Rodriguez (w/Salina de la Renta) vs. Ichiban CMLL World Historic Welterweight Title MatchRocky Romero (c) vs. Volador Jr.