Video Atp Vienna | Medvedev batte Khachanov 6 - 3 3 - 6 6 - 3 | gli highlights

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennis Atp disupera nbsp;nel derby russo per nbsp;6 - 3 3 - 6 6 - 3 e accede in semifinale. Guarda ilcon gli...

Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennisdi Vienna, Medvedev supera nbsp;Khachanov nel derby russo per nbsp;6 - 3 3 - 6 6 - 3 e accede in semifinale. Guarda ilcon gli highlights del ...

Sinner-Sonego, coro contro la Juve a Vienna | VIDEO SuperTennis

Tennis, parte la canzone anti Juve: la scena è imbarazzante Corriere TV

Il messaggio sui social del tennista romano: "Tornare in campo sarebbe stato rischioso secondo i medici. È stato un anno difficile, non vedo l'ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024 ...Svelato il tabellone dell'ultimo Masters 1000 della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 ottobre al 5 novembre. Tre italiani in tabellone: Sinner sfortunato nel ...