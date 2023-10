Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 ottobre 2023)DEL 27 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA-TARQUINIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA, IN DIREZIONE, LA CIRCONE è REGOLARE CAMBIAMO ARGOMENTO PARLIAMO DI TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE PER IL MALTEMPO È CANCELLATA LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 06.45, DI DOMANI SABATO 28 OTTOBRE ANCORA TRASPORTO MARITTIMO SU RICHIESTA DEL COMUNE DI VENTOTENE LE CORSE UNITÀ VELOCE DELLE ORE 06.45 NEI GIORNI FESTIVI DEL 1° NOVEMBRE, E A DICEMBRE DELL’8, DEL 25 E 26 POSTICIPANO LA PARTENZA ALLE ORE 09.00. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SONO IN PROGRAMMA PER DOMENICA ...