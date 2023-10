Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 ottobre 2023)DEL 27 OTTOBRE 2024 ORE 19.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULL’AUTOSTRADA-TARQUINIA SI È VERIFICATO UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, SIAMO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA, IN DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLAPER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI LA VIA FLAMINIA E LA VIA SALARIA, RISPETTIVAMENTE DA VIA DEI DUE PONTI E AL RACCORDO E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN USCITA DALLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ...