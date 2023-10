Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 ottobre 2023)DEL 27 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEL CAMPO, IN DIREZIONESITUAZIONE INVARIATASUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN USCITA RESTA CHIUSA LA GALLERIA DI ACILIA, SULLA VIA DEL MARE, SI PROCEDE ALLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, USCITA OBBLIGATORIA SU VIALE DEI ...