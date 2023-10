Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 ottobre 2023)DEL 27 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA VIA PONTINA, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEL CAMPO, IN DIREZIONEPER TRAFFICO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA ANCORA CHIUSA LA GALLERIA DI ACILIA, SULLA VIA DEL MARE, SI PROCEDE ALLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, USCITA OBBLIGATORIA SU VIALE DEIGNOLI PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAL RACCORDO E NEL SENSO OPPOSTO, DUNQUE, IN DIREZIONE ...