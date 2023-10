Varriale | “Ci sono giocatori che in Italia vengono elogiati anche per un solo sospiro Cosa deve fare Kvara?”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il giornalista Enricodifende il talento ditskhelia e critica la disparità di trattamento nei mediani verso alcuni. Enrico, noto giornalista sportivo, ha recentemente espresso la sua opinione sul trattamento mediatico riservato ai calciatori in, concentrando la sua attenzione sul giocatore del Napoli, Khvichatskhelia. In una recente intervista a 1 Station Radio,ha elogiato le recenti prestazioni ditskhelia, sottolineando il suo ruolo cruciale nelle vittorie del Napoli contro Verona e Berlino. “tskhelia è un giocatore troppo importante per il Napoli. È capace di saltare l’uomo e dila differenza.in ...