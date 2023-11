Vanessa Hudgens si sposa | il look è da… funerale

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Weekend all’insegna del divertimento per. In fondo, questa è una delle ultime occasioni per l’attrice di fare baldoria da single. Le amiche le hanno organizzato l’addio al nubilato in montagna, nell’esclusiva località di Aspen, in Colorado. La star, prossima alle nozze con il giocatore di baseball Cole Tucker, ha documentato l’evento su Instagram: ilper il bachelorette party è davvero insolito. Un weekend in bianco Laad Aspen“Il più iconico degli addii al nubilato ad Aspen grazie alle mie ragazze. Non avrei potuto chiedere di meglio” scrivesui social, nei postare un video riassuntivo della sua fuga tra i monti. Nel primo fotogramma la star esce dall’aeroporto, euforica e sorridente. Per questi due giorni colmi di spensieratezza si è vestita ...