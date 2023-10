Usa | raid anti - Iran in Siria colpito depositi di munizioni

Gli attacchi anti - Iran degli Stati Uniti in Siria hanno colpito depositi di munizioni.

Israele in serata ha intensificato i raid su Gaza, annunciando l'espansione dell'offensiva via terra sulla Striscia.Gli attacchi anti-Iran degli Stati Uniti in Siria hanno colpito depositi di munizioni. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, sottolineando che l'amministrazion ...