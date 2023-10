Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 27 10 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ma si può fare quasi unaintera dia parlare ANCORA di Maurizio Laudicino che sfruttava Gemma Galgani per sti fantomatici eventi con tanto di transumanza dietro le quinte per prendere il telefono ed interpellare tale signora Serena? Cioè ma a noi che minch*a ce ne f0tte, scusate? No, davvero, cioè la storia tra Gemma e Maurizio è chiusa, per lei è sceso il sosia di Marco Giallini, lui ha riscoperto la funzionalità delle labbra e limona allegramente con Elena… a questo punto delle cose ma chi se ne importa dell’amica di Maurizio che voleva organizzare la cena in onore della Galgani? Siamo già ad uno step successivo della trama, che cos’è questo spin off del quale non ci importa una mazza? Come se in caso il fatto che Maurizio volesse sfruttare la “notorietà” di Gemma fosse chissà quale clamorosa scoperta ...