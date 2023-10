Ultime Notizie Roma del 27-10-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno tu conflitto in Medio Oriente mentre gli sdrai prosegue nei preparativi per l’invasione a Gabriel Lidia Ma se sono andati a mosca nella notte Jet militari americani F16 Su ordine di Joe biden hanno attaccato in Siria depositi di armi di miliziani del corpo delle guardie della rivoluzione islamica legati all’iran che avevano colpito truppe statunitensi nel paese in Iraq all’indomani degli attentati del 7 ottobre in Israele il pentagono in una nota intanto resta aperto il nodo degli ostaggi Israele ha fatto sapere i mediatori del Qatar che potrebbe offrire una qualche contropartita in cambio di rilascio da parte di Amazon di un numero significativo di estati secondo le informazioni della TV citate da altri media del paese una fonte politica non ...