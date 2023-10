Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di Hunger Games incluso il prequel e le prevendite per vederlo

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Panem e le sue storie, con i suoi eroi e i loro canti, stanno tornando. Il 6 novembre 2023 torna nei cinema il primo capitolo della saga diretta da Gary Ross, dove una giovane Jennifer Lawrence vestiva i panni della leggendaria Katniss, tributo che sconvolgerà per sempre l’esistenza dei giochi di sopravvivenza in un mondo distopico e dilaniato da guerre. Durante le proiezioni dei vecchi episodi uscirà un’anteprima del“La ballata dell’usignolo e del serpente“, il cui approdo nelle sale è previsto invece per il 15 novembre. Come fare per vedereal cinema: leDal 26 ottobre lesono aperte per l’eventodel 6 novembre, mentre da lunedì 30 ottobre apriranno leper ...