Trofeo Città di Firenze di Nuoto | i risultati della prima giornata | emozioni e medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 ottobre 2023)– E’ iniziato ildidi. E gli Azzurri si sfidano in vasca lunga, per aprire la stagione che porta alle Olimpiadi di Parigi. Il primo appuntamento in calendario in Italia è la competizione organizzata dalla RN Florentia e dalla Feder. Tantissime le persone sugli spalti e tanto l’entusiasmo alla piscina Nannini di Bellariva. Fino a domani sono molteplici le gare in programma. Di seguito il racconto delle gare e le(feder.it) 200 STILE LIBERO NEL FUTURO. Talento indiscusso e pronto a spiccare il volo verso una nuova dimensione. Il sipario si alza con una ottima Antonietta Cesarano che si impone nei 200 stile libero con il ...