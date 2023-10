Traffico Roma del 27-10-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione quella disagi sul Raccordo Anulare in interna incolonnamenti anche per un incidente tra la Cassia via di Settebagni poi successivamente file pertra nome Casilina sull’ esterna code tra b&bFiumicino diramazioneSud ancora file sulla Cassia Travel Olgiate la Giustiniana poi sulla Flaminia code da via di Grottarossa verso Corso di Francia agenziale est in coda tratti da viale Castrense a via Salaria verso lo stadio Olimpico o anche a causa di un incidente in direzione di San Giovanni file dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria per un incidente chiusura temporanea di via sulpicio massimo tra via Piave Corso d’Italia resta chiuso da questa mattina il tunnel di Acilia nelle due direzioni sulla via del mare per un veicolo che aveva preso fuoco code a ...