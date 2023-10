“Tonali può giocare” | ma la Fifa “smentisce” Howe | inizia la squalifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Sandroè statoto per 10 mesi più 8 di pene accessorie da scontare in Italia, ma mancava ancora l’ok della. Il Newcastle, che ha avuto il calciatore a disposizione in Champions League, sperava di poterlo utilizzare anche nel weekend. L’allenatoreaveva dichiarato: “c’è un’alta probabilità che possa essere disponibile domani. Ci stiamo preparando come se fosse in forma e pronto per. Viaggerà con noi“. In serata è stato però smentito. Arriva l’ok dallaLadi Sandroufficialmente oggi, l’ok è arrivato dallache ha accolto la richiesta dell’Italia di fare valere lo stop del centrocampista in tutte le competizioni internazionali. Un portavoce della ...