Tim | dal fondo Merlyn con l’ex vice dg Siragusa proposta alternativa alla vendita a Kkr

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Mossa a sorpresa nellanda Tim. Al Cda arriva unaall’operazione di cessione a Kkr, presentata da parte di una cordata di investitori. La rete rimarrebbe in Telecom Italia, a fronte delladi consumer e Tim Brasil

Tra il match con Larsson e quello con Courier arriva la notizia che il suo allenatoreGullikson,... In classifica volanumero 17 a numero 3. I potenti della tennis lasciano Parigi con le ossa ...

Tim, spunta un piano alternativo all’offerta di Kkr: no alla cessione della rete e via il ceo Labriola Milano Finanza

Tim, il fondo Merlyn ha un piano alternativo a Kkr: ecco qual è CorCom

Merlyn Advisors, un fondo lussemburghese che fa capo ad Alessandro Barnaba, ex Jp Morgan, e ha il 3% di Tim, propone un piano alternativo a quello di Kkr per l’ex monopolista delle tlc. Chiede la rimo ...Merlyn Advisors, un fondo lussemburghese ma che fa capo ad Alessandro Barnaba ex Jp Morgan con il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr ...