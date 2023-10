The Beatles | esce l’ultima canzone inedita “Now And Then”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Milano, 27 ott. (askanews) – Insieme o singolarmente, ihanno sempre avuto il talento di sorprendere. E ora, il 2023 ci porta una delle uscite più attese della loro storia, lunga e ricchissima di eventi. “Now And” èdei, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e ora finalmente finita da Paul e Ringo oltre quattro decadi dopo. “Now And” uscirà in contemporanea mondiale alle ore 15.00 (ora italiana) di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Il doppio lato A del singolo associadeialla prima: il singolo UK di debutto della band del 1962, “Love Me Do”, completa perfettamente il cerchio. ...