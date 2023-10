Testa o croce | la monetina non è affatto imparziale | lo dice la fisica

Leggi Anche Dieci luoghi portafortuna in giro per il mondo Leggi Anche Capodanno: i riti della mezzanotte per 'aiutare' la buona sorte Un'usanza molto antica '' è comunemente utilizzato ...

Testa o croce La monetina non è imparziale: lo dimostra una ricerca Corriere della Sera

Un team di ricercatori ha lanciato 350mila volte una moneta per ... WIRED Italia

Testa o croce Secondo i ricercatori anche il lancio della monetina non sarebbe imparziale.Quando gettiamo in aria una monetina vince, nel 50,8% delle volte, il lato che guarda all’insù prima del lancio. A smentire l'imparzialità del metodo è una ricerca sperimentale condotta dall'universit ...