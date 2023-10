Tennis Tavolo | tredici i convocati azzurri per il WTT Feeder di Ototec

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Da lunedì 30 ottobre al prossimo 5 novembre sarà tempo di WTT er di, in Slovenia per il mondo delitaliano. Un appuntamento che è stato aspettato dai nostri atleti, desiderosi di avere dei risultati importanti e di far crescere il movimento in Italia. Il coach della Nazionale Italiana, Lorenzo Nannoni, ha convocatoatleti per l’occasione. Un numero nutrito di atleti. Questo l’elenco: Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), Valentina Roncallo (Muravera), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov, Daniele Pinto e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), John Oyebode (Sassari), Matteo Mutti e Tommaso Giovannetti (Top Spin ...