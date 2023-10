Tennis Giotto | Carlotta Melani è campionessa regionale di doppio Under12

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La coppia Zeno Roveri-Brando Andreani è arrivata alle finali regionali dinell’Under13 Un nuovo titoloper il. Il merito è didel 2011 che, sui campi di Castiglion Fiorentino, è riuscita a laurearsitoscana dinella categoriainsieme ad Agnese Calzolai dell’At Bibbiena. La giovane atleta aretina ha festeggiato il primo trionfodella sua carriera al termine di un campionato che ha riunito le migliori promesse emerse nel corso della stagione e che ha trovato il proprio epilogo con il successo in finale per 4-1 e 4-0 su Eleonora Mauro e Francesca Berretti del Circolo delFirenze, arricchendo così un’annata ...

Tennis: bene anche Calzolai dell'At Bibbiena. Un titolo regionale per

Il Tennis Giotto di Arezzo si è aggiudicato un nuovo titolo regionale grazie a Carlotta Melani e ha visto tre giovani atleti convocati per il raduno regionale in vista della Coppa d'Inverno 2023.Arezzo, 23 ottobre 2023 – Il Tennis Giotto centra i Play Off per la serie A1. La quarta vittoria in quattro gare di A2 ha permesso al circolo aretino di mantenere l’imbattibilità, di consolidare il pr ...