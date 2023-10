Tale e Quale Show 2023 | stasera in tv | al via lo sprint verso finale

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Torna oggi venerdì 27 ottobre, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda alle 21.25. Anche in questa sesta puntata saranno protagonisti gli artisti che dovranno immedesimarsi nei big della musica, in un arco temporale lungo sessanta anni. Sette giorni fa vincitore di puntata è stato Lorenzo Licitra grazie a una perfetta interpretazione di Alex Baroni con ‘Cambiare’. Sul podio, poi, Gaudiano-Hozier e Jo Squillo-Annie Lennox. La classifica provvisoria vede in testa Gaudiano, seguito a pochi punti da Licitra e da Ilaria Mongiovì. A una settimana dalla fine della proclamazione del ‘Campione di13’ (tra 14 giorni andrà invece in onda, nel corso dell’ultima puntata, il Torneo dei Campioni), i punti in palio sono ...