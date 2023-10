Tale e quale show 2023 | Scialpi ritirato Ecco perché gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La sesta puntata del 27 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, si è purtroppo aperta con la notizia del ritiro di. Il cantante, purtroppo, alla fine della scorsa puntata è scivolato mentre si recava in sala trucco, a causa delle scarpe da “Cugino di campagna” dotato di enorme zeppa.si è fatto male al punto da dover essere operato e quindi è stato costretto al ritiro definitivo. Si è collegato però dall’ospedale per rassicurare gli spettatori sul fatto che si sta riprendendo. A causa di una raucedine, la settimana scorsanon si era potuto esibire nei panni di Nick dei Cugini di Campagna. Si era però presentato in studio vestito di tutto punto, con le immancabili zeppe (che gli sono state ...