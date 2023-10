Tale e quale show 2023 | Pamela Prati è Carmen Miranda video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La sesta puntata del 27 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dellagirl, nei panni di, con il brano Chica Chica Boom Chic. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” e Alessia Marcuzzi come giudici aggiunti, ha commentato e votato quanto visto. Più che un’esibizione di, sembrava un’esibizione dial Bagaglino. Sebbene sia stata unoben riuscito, non si trattava di un’imitazione vera e propria. Potete vedere ...