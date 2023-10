Tale e quale show 2023 | Jo Squillo è Mina video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La sesta puntata del 27 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante Jonei panni della grande, con il celeberrimo brano Nessuno. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” e Alessia Marcuzzi come giudici aggiunti, ha commentato e votato quanto visto. Per quanto lasia sembrata un po’ più nel personaggio del solito, la voce dellaè sempre lì, senza possibilità di camuffamento. Buono il trucco. Potete vedere l’esibizione di Jodi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di ...