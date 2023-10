Tale e quale show 2023 | Cirilli e Paolantoni sono le Las Ketchup video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La sesta puntata del 27 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del duo dei “ripetenti” formato da Francescoe Gabriele, stasera aiutati da Paolo Conticini, nei panni del gruppo spagnolo delle Las, con il celeberrimo brano Asereje. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” e Alessia Marcuzzi come giudici aggiunti, ha commentato e votato quanto visto. Non molto intonati, ma sicuramente molto sexy. Stasera sianche divertiti andando in mezzo al pubblico per farlo ballare. Potete vedere l’esibizione die ...