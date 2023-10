Tabellone qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | Sonego unico azzurro | debutto contro Thiem

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ildelleal torneodi. L’a caccia del main draw francese è Lorenzo, accreditato della sesta testa di serie e reduce dal secondo turno a Vienna. Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo per il torinese, che se la vedrà al primo turnoDominic. Di seguito allora ecco ilcompleto di promozione al main draw, previsto un primo turno e il turno successivo che sarà quello decisivo per la qualificazione.(1) Safiullin ...

Inci sono altri due italiani: Lorenzo Musetti , che affronterà di nuovo Grigor Dimitrov, ... Cercherà un posto nel main draw dalle, invece, Lorenzo Sonego . ATP Parigi Bercy, ...

ATP Parigi Bercy, il tabellone: Sinner nella parte alta con Rublev e Djokovic Sky Sport

ATP Bercy, wild card: presenti anche Gasquet e Van Assche Ubitennis

Svelato il tabellone dell'ultimo Masters 1000 della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 ottobre al 5 novembre. Tre italiani in tabellone: Sinner sfortunato nel ...L'ultima tappa del Cupra Padel Tour 2023: la finale della Cupra Padel Experience si è svolta a Roma. Ecco chi sono i vincitori e le foto più belle dell'evento.