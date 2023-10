“Stuprano l’italiano” Cruciani è una furia con il Pd

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha attaccato in maniera veemente il manuale realizzato dal Comune di Bologna, guidato dal Partito Democratico, intitolato “Le parole che fanno la differenza: scrivere e comunicare rispettando le differenze di genere”. Secondo il conduttore di Radio24, il manuale rappresenta “stupro della lingua italiana” ed è un “follia assoluta e anche spreco di denaro pubblico”. “Il politicamente corretto ci ucciderà cari amici – ha detto– Ci distruggerà. Ogni giorno vi voglio fare un esempio di politicamente corretto, un esempio di nefandezze e di follie in giro per l’Italia o per il mondo. Secondo voi l’emergenza per il Comune di Bologna sono le occupazioni abusive, le manifestazioni o lo spaccio di droga? Certo lo saranno. Oppure l’emergenza sicurezza o la situazione del traffico in città? Certo anche ...