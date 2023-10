Statuaria Paola Egonu | abito cortissimo e gambe da paura

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 27 ottobre 2023): tra un successo in campo e l’altro, la pallavolista non perde mai occasione per lasciare i fan a bocca aperta. Sempre molto attiva sui social,è una delle migliori pallavoliste della storia del Paese, oltre ad essere una delle più apprezzate del momento a livello internazionale. Nelle scorse settimane l’atleta ha esordito nel Vero Volley di Milano, facendosi subito notare per il suo eccezionale talento. E tra un match e l’altro, la giocatrice non si dimentica mai dei suoi ammiratori, tenendoli sempre aggiornati sui social. InstagramSu Instagram la pallavolista può vantare un profilo seguito da quasi 500mila persone.interagisce ogni giorno con i follower, mostrandosi durante partite e allenamenti ma ...