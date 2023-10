Start List Gigante Femminile Soelden 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Sabato 28 ottobre alle 10 e poi alle 13 vedremo le prime due manches della Coppa del Mondo. Ecco lai delSoeldonche vede sette azzurre al cancelletto.Lo scorso anno la partenza era stata cancellata per maltempo. Domani è previsto tempo bello e una partenza regolare per la nuova stagione di Coppa del Mondodi Sci Alpino. Ad aprire i giochi sarà Lara Gut-Behrami, mentre Mikaela Shiffrin scenderà terza, subito prima della nostra Marta Bassino (pettorale numero 4) e tra la Vlhova e la Mowinckel, vedremo con il pettorale numero 6 Federica Brignone.