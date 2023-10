Sorpresa | le scimpanzé sopravvivono alla menopausa come le donne La ricerca durata 21 anni su Science

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un gruppo di biologi etori ha scoperto dopo analisi e osservazioni durate 21(1995-2016) che dopo la specie umana e quella di cinque tipi di balena c’è una terza specie di mammiferi che sopravvive anche moltidopo il raggiungimento della: quella degli scimpanzè. Lo studio, pubblicato nel numero didel 27 ottobre, è riferito però a un gruppo speciale di scimpanzè, chiamati Ngogo, che vivono in libertà nel Parco Nazionale di Kibale in Uganda. Solo lì sono state trovate femmine di scimpanzè in vita anche lustri dopo avere raggiunto laspiegano itori tutti gli altri mammiferi terminano la loro vita quando finisce la loro capacità riproduttiva, quindi non entrano mai in. ...