Sinner-Rublev | quando la semifinale a Vienna? Programma | orario | tv | streaming

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Jannikaffronterà Andreynelladel torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.00 (ilsarà aperto dall’altratra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev) e non inizierà prima delle ore 15.30. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della capitale austriaca, dove si consumerà il serratissimo confronto tra il numero 4 e il numero 5 del mondo. L’altoatesino potrebbe subire il sorpasso nel ranking ATP sedovesse vincere il torneo di. Janniksi è reso protagonista di una bella cavalcata, incominciata con il sigillo contro lo statunitense Ben Shelton e culminata con il successo nei ...

L'azzurro nei quarti supera l'americano in 2 set Jannikin semifinale al torneo Atp di Vienna 2023. L'azzurro, numero 4 del mondo e seconda testa di ...affronterà il russo Andrei, numero 3 ...

ATP Parigi Bercy, il tabellone: Sinner nella parte alta con Rublev e Djokovic Sky Sport

In semifinale, l’altoatesino affronterà il russo Andrei Rublev, numero 3 del tabellone, che ha avuto la meglio sul tedesco Alex Zverev per 6-2, 6-4. Sinner e Rublev si affrontano per la sesta volta. L ...Jannik Sinner batte Frances Tiafoe e dà appuntamento ad Andrey Rublev in semifinale all'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.409.835 euro che si sta disputando sul veloce ...