Sinner batte Tiafoe | vola in semifinale a Vienna

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L'azzurro nei quarti supera l'americano in 2 set Jannikinal torneo Atp di2023. L’azzurro, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Francesper 6-3, 6-4 in 1h20?. In, l’altoatesino affronterà il russo Andrei Rublev, numero 3 del tabellone, che ha avuto la meglio sul tedesco Alex Zverev per 6-2, 6-4.e Rublev si affrontano per la sesta volta. L’italiano ha vinto 3 dei precedenti 5 incontri disputati. Ai due tennisti si sono affrontati nel 2020 nel primo faccia a faccia:in quella circostanza si è ritirato dopo appena 3 game. L’azzurro si è aggiudicato due match sulla terra battuta, a Barcellona nel 2021 e a Montecarlo nel 2022. ...

"Let's go Jannik" recita il tabellone luminoso a bordo campo e Janniksi fa trovare prontissimo,Frances Tiafoe per 6 - 3 6 - 4 e si qualifica, nel penultimo torneo della stagione prima delle Atp Finals di Torino, per le semifinali dell'Atp 500 di Vienna. ...

