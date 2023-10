(Di venerdì 27 ottobre 2023) Idi categoria hanno chiesto a Regione Fvg e alla Prefettura di Trieste di sollecitare unal ministero delle Imprese e del Made in Italy perché convochi il tavolo per la vertenza ...

sono dunque impazienti, anche se auspicano che il silenzio intorno alla vicenda sia un segnale che è in corso un negoziato o almeno un approccio a trattative. Sono coinvolti nella ...

Sindacati sollecitano un incontro sulla vicenda Wartsila Agenzia ANSA

Sindacati, incontro sulla vicenda Wartsila QUOTIDIANO NAZIONALE

Ha chiuso in calo sopra i 50 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre hanno ceduto lo 0,55% a 50,53 euro al MWh. (ANSA). (ANSA) ...I Sindacati di categoria hanno chiesto a Regione FVG e alla Prefettura di Trieste di sollecitare un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché convochi il tavolo per la vertenza ...