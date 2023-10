Siaarti | Umanizzazione cure Terapia intensiva per recuperare pazienti critici

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Secondo i dati dellaSocietà italiana di anestesia, analgesia, rianimazione eil 54% dei suoi iscritti riconoscono la Rianimazione e lacome il proprio principale ambito di lavoro. “Il Congresso nazionale Icare 2023, che si chiude domani 28 ottobre, è un momento di divulgazione scientifica e crescita professionale, importante anche per le tematiche inerenti l'area critica - spiega il Responsabile del Comitato scientifico, Andrea Cortegiani - Vi vengono discussi gli aspetti più innovativi, importanti e spesso controversi – sul piano scientifico o etico – su tematiche legate all'attività clinica di tutti i giorni, oltre che le più importanti pubblicazioni scientifiche recenti, con spazio di dialogo su ...

Riconoscere la sindrome post-terapia intensiva è oggi una priorità assoluta per i pazienti, ma anche per il sistema sanitario nazionale e per il campo della ricerca ...Anestesisti, ‘non solo trattamento dolore e ventilazione ma fondamentale coinvolgimento famiglie’ Secondo i dati della Siaarti Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiv ...