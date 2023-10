«Shiva libero» | da Guè a Lazza | i rapper contro l’arresto del 24enne per tentato omicidio

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Andrea Arrigoni, in arte, è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa diper aver inseguito e sparato, gambizzandole, due persone che lo avevano raggiunto per aggredirlo. Sui social sono in molti a difendere o giustificare il t, per essersi «difeso» da un agguato dovuto forse a una disputa tra gang rivali. Tra questi anche alcuni colleghi diche, pur volendo rimanere lontani dalla faida tra t, chiedono la scarcerazione del, che all’ultimo Festival di Sanremo ha conquistato il secondo posto, è uno dei primi a esprimere il suo sostegno, pubblicando in una storia su Instagram una foto insieme a, scrivendo «» e aggiungendo un cuore spezzato. ...