Shipping | Mattioli Confitarma | “Record storico 13 mln passeggeri crociere”

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “Nel 2023 sfioreremo i 13 milioni dimovimentati dalle navi da crociera nei porti italiani,negli ultimi trent’anni, superando i 12,3 milioni del 2019, prima della pandemia. Siamo inoltre orgogliosi del ruolo fondamentale che il trasporto marittimo svolge per assicurare la continuità territoriale con le nostre grandi e piccole comunità isolane”. Lo dichiara il presidente diMarionella sua relazione all’Assemblea in corso a Roma. Lo“sta subendo e assorbendo il progressivo aumento dei costi del trasporto e ha bisogno di un segnale forte da parte del governo. Diversamente sarà costretto ad aumentare le tariffe per mantenere gli attuali elevati standard di servizio.chiede al riguardo di aprire un tavolo ...