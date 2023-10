Serie C 2023-24 | 11a Giornata su Sky e NOW 28-29-30 ottobre

(Di venerdì 27 ottobre 2023) LaC NOW/2024 prosegue con la undicesimatra sabato 28 a lunedì 30con le partite tutte visibili su Sky e NOW. MovieTele.it.

Retegui e Strootman ok, Martinez ha scontato la squalifica

Probabili formazioni 10ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari ... Eurosport IT

Serie A 2023-24, il bilancio degli scontri diretti (fin qui) in campionato Sky Sport

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini è intervenuto durante la trasmissione di Rai Italia "Casa Italia" e ha affrontato diversi temi relativi al ...Perso Tonali a causa della squalifica per calcioscommesse, il Newcastle si prepara a fare nuovamente follie in Serie A: ecco per chi.