Scienza | selezionare le nocciole “buone” con radiazioni e intelligenza artificiale

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Enea ha sviluppato una tecnologia in grado di individuare rapidamente leguaste senza sgusciarle, in modo da eliminarle prima che entrino nella catena di lavorazione industriale. Il sistema, composto da una sorgente Terahertz (THz) a stato solido e da un rivelatore, e’ in grado di misurare il contenuto di acqua nelle, parametro qualitativo ritenuto molto importante per la conservazione del prodotto dalle ditte che operano nel settore. L’efficienza di questa tecnologia e’ stata verificata con successo in laboratorio, ma grazie alla sua semplicita’, puo’ essere facilmente implementata in un sistema industriale applicabile alla filiera delle. La tecnologia, inoltre, e’ stata ulteriormente perfezionata con un sistema di(IA), implementando una rete ...