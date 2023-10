Sci alpino | startlist gigante femminile Soelden 2023 | orari | italiane in gara | canali tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Sabato 28 ottobre si disputerà ildi, prova d’apertura della Coppa del Mondo-2024 di sci. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach si aprirà la stagione con unatra le porte larghe. Si preannuncia grande spettacolo, con tante atlete desiderose di fare saltare il banco e di lottare fino all’ultimo per la vittoria e per salire sul podio. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. L’Italia vuole fare la differenza soprattutto con Federica Brignone e Marta Bassino, già capaci di imporsi in questa località nel recente passato. Grande curiosità anche per Sofia Goggia, fenomeno assoluto della discesa libera che si cimenterà anche in questa specialità tecnica. Si presenteranno al cancelletto di partenza ...