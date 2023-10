Sci alpino | Sofia Goggia | “Importante riabituarsi alla competizione e respirare l’emozione di presentarsi al cancelletto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023)vigilia dell’esordio nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, ha parlato al sito ufficiale della FISI l’azzurra, la quale domani sarà in gara nello slalom gigante femminile, che segnerà l’opening stagionale, in programma sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria. La vigilia dell’esordio stagionale: “Stamattina abbiamo provato a fare qualche curva, ma con scarsa visibilità e neve molle è sempre difficile. Rimango una fautrice del fatto che lavorare bene in gigante mi dia la stabilità tecnica da trasmettere nelle discipline veloci, che poi rimangono il mio obiettivo principale“. Le aspettative in gigante: “L’anno scorso in gigante ho praticamente gareggiato solamente a Sestriere, poi gli intoppi durante la stagione mi hanno obbligato a compiere delle scelte sulle gare a cui prendere ...