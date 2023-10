Sardegna | Boccia | ' cerchiamo unità qui come in tutte le realtà al voto nel 2024'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "In, cosìavvenuto in Abruzzo e a Foggia, dove abbiamo appena vinto le amministrative, abbiamo il dovere di lavorare per l'delle forze di centrosinistra e dile forze politiche europeiste alternative a questa destra". Così Francesco, presidente dei Senatori Pd, intervenendo a Cagliari ad 'Un anno per la', iniziativa organizzata dal Partito democratico. "La ricercheremo fino alla fine questainin Basilicata e in Piemonte e inlealnel. Inl'aggravante è il disastro di Solinas in questi 5 anni. Serve generosità da parte di tutti. ...