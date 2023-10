Sanremo Giovani | i 49 cantanti e gruppi in corsa per Festival 2024

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Alla fine delle selezioni, solo 3 saranno promossi Sono 49 ie iammessi alle audizioni pere inper la partecipazione al. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Il gruppo dei 49 artisti selezionati è così composto: 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6. Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di2023 in onda, in prima serata su Rai 1 ...

Sono 49 i cantanti e i gruppi ammessi alle audizioni pere in corsa per la partecipazione al Festival 2024. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e ...

Sanremo 2024, la lista dei big: voci e indiscrezioni. Da Angelina Mango a Jovanotti, da Max Gazzè a Geolier: e ilmessaggero.it

Al via le selezioni di Sanremo Giovani. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica ...Milano. «Non sono sempre sicura di me, mi sveglio ogni mattina sempre preoccupata». Lo ha accennato Laura Pausini alla presentazione del nuovo album di inediti “Anime parallele / Almas paralelas” in u ...