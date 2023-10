Sanremo Giovani 2023 | ecco i 49 cantanti ammessi | ex di Amici | X Factor e un’attrice amatissima di Mare Fuori

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La Commissione Musicale del Festival di, con Amadeus come presidente, ha portato a termine la prima fase di selezione per il concorsoe, tra i tanti volti, tantidae Xi 49: ex died XIn totale,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.