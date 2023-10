San Gregorio d’Ippona Omicidio Massimiliano e Davide Mirabello | Cassazione conferma condanna a 20 anni a testa per Joselito e Michael Marras

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Arriva anche la sentenza della Corte di. I giudici hannoto a 20di reclusione a, padre e figlio di 54 e 29, ritenuti responsabili in via definitiva dell’dei fratelli, 35 e 40. I due allevatori originari di San(Vibo Valentia), sono stati uccisi il 9 febbraio 2020 nelle campagne di Dolianova in Sardegna. Quale pena accessoria è stata decisa la libertà vigilata per cinqueuna volta espiate le condanne. Rigettati i ricorsi presentati dai difensori di...