Salute | pediatri | “Disagio psichico e violenza | bimbe straniere più a rischio”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lapsichica e l’esposizione alla: la percentuale di minori stranieri in carico ai servizi per maltrattamento è tre volte maggiore rispetto a quella rilevata nella popolazione minorile. Lafamiliare e sociale caratterizza spesso il contesto di provenienza di molti minori presenti nel nostro Paese. Per molti di loro la migrazione è subita adeguandosi al progetto della famiglia e replicando i modelli culturali di appartenenza; in questi contesti possono nascere conflittualità che possono tracimare indiretta e assistita soprattutto a danno delle donne. A lanciare l’allarme è la Società italiana dia in occasione del 78esimo Congresso nazionale della Sip in corso a Torino. Essere bambine e ragazze appartenenti a famiglie migranti, prive di risorse e ...